Объекты культурного наследия могут интегрировать в зоны комплексного развития территорий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Минстрой России и Минкультуры прорабатывают изменения в законодательстве, которые позволят интегрировать объекты культурного наследия в зоны комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил журналистам в четверг первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в ходе третьего форума "Дни лидеров муниципального управления".

"При первой реализации комплексного развития мы столкнулись с ситуацией, что в середине территории существуют объекты, которые имеют охранные зоны, имеют статус памятников, имеют какое-то историческое значение <...> Поэтому мы сейчас с Минкультуры прорабатываем изменения в законодательство, которые позволят сократить охранные зоны, которые позволят вовлекать в развитие эти объекты", - сказал он.

По словам Ломакина, можно обратиться к европейской практике, где тоже много исторических культурных объектов. "Но у них получилось интегрировать их в современное городское пространство", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Мининстерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.