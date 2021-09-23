Росстройконтроль рекомендовал создать в регионах службы единого заказчика в строительстве

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральный центр строительного контроля (Росстройконтроль) Минстроя России рекомендует создавать в регионах службы единого заказчика, специалисты которых займутся подготовкой всей документации для будущего объекта инфраструктуры. Об этом на круглом столе Минстроя России, который прошел в четверг на форуме "Дни лидеров муниципального управления", сообщил гендиректор Росстройконтроля Владимир Щербинин.

Единый заказчик в сфере строительства - это публично-правовая компания, которая осуществляет функции государственного заказчика при строительстве объектов гражданского направления. Компания создана 1 февраля 2021 года. Ее основные задачи: реализация федеральной адресной инвестиционной программы в части объектов, включенных в программу деятельности компании; завершение строительства объектов долгостроя; повышение эффективности государственных расходов за счет внедрения новых подходов к реализации строительных проектов; цифровая трансформация строительной отрасли.

"Нужно унифицировать структуру единого заказчика, и она должна быть субъектовой", - сказал Щербинин.

При этом он добавил, что финансировать содержание службы заказчика наиболее эффективно, закладывая их в стоимость строительства объектов.

Модератором круглого стола, тема которого - "Обеспечение плановых и опережающих объемов и сроков в задачах по реализации государственных программ и нацпроектов в условиях постоянных изменений", стала первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина. Она отметила, что сильное влияние на реализацию целей нацпроектов оказала пандемия коронавируса. "Пандемия перевернула все сферы нашей жизни и в 2018 году, когда утверждались национальные проекты, в том числе нацпроекты по жилью и городской среде, никто и представить не мог, что все вскоре изменится - начнут закрываться производства, начнут уходить на удаленку целые предприятия", - отметила Самарина.

Эксперты полагают, что власти муниципалитетов для своевременной сдачи объектов, которые строятся по национальным проектам и государственным программам, при постоянно меняющихся условиях на рынке, к примеру удорожании стройматериалов, должны разрабатывать и утверждать мастер-планы, создавать региональные службы единого заказчика, а также совершенствовать работу с документацией и избавляться от ошибок, которые не позволяют участвовать в конкурсах на получение федеральных средств.

Мастер-план как общественный договор

Столичные специалисты рекомендуют муниципальным управленцам для минимизации рисков составлять мастер-планы будущих проектов. "Таким инструментом является мастер-план. <...> Это документ, который применим к разным по масштабам территорий", - отметила на круглом столе директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

По ее словам, мастер-план позволяет выделить приоритетные задачи в ходе реализации проекта и тем самым сэкономить, отказавшись от ненужных задач. Кроме того, мастер-план позволяет достичь взаимопонимания между чиновниками и гражданами, так как его составители встречаются с жителями и представителями бизнеса на территории, выслушивают их предложения и пожелания по будущим инфраструктурным объектам.

"Мастер-план позволяет достичь определенного консенсуса, это своего рода общественный договор", - пояснила Гук.

Не допускать ошибок

В "Объединенной дирекции" Минстроя России указывают, что зачастую муниципальным чиновникам не удается вовремя реализовать проекты из-за ошибок в документах, которые они подают в федеральное ведомство. Из-за этого в финансировании таких объектов приходится отказывать.

По словам генерального директора учреждения Алексея Рябцевича, ошибки носят "технический характер". "Самой основной проблемой, которая есть на сегодняшний день в муниципалитетах и регионах, является отсутствие разработанной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации", - сказал Рябцевич.

По его словам, многие представители местных властей часто ссылаются на то, что в региональных и муниципальных бюджетах не предусмотрены средства на разработку таких документов. "На сегодняшний день в нормативно-правовое поле уже внесены все изменения, которые позволяют за счет средств федерального бюджета финансировать разработку проектно-сметной документации", - отметил Рябцевич.

По его словам, регионы с сегодняшнего дня могут претендовать на федеральные средства для изготовления проектных документов.

О форуме

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.