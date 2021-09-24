Подача подложных документов стала одной из основных схем мошенничества с жильем в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Предоставление подложных документов стало одной из самых распространенных схем с жилой недвижимостью мошенниками в Москве за период с 30 марта 2020 года по настоящее время. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

"В отделе государственной регистрации недвижимости жилого назначения Росреестра Москвы за период с 30 марта 2020 года по настоящее время выявлены обращения, подпадающие под возможные мошеннические действия с жилой недвижимостью. Одна из самых распространенных схем мошенников - предоставление подложных документов. Специалистами Росреестра выявляются поддельные или украденные нотариальные бланки, поступают фальшивые доверенности от имени лиц, находящихся под заключением или под стражей, от граждан, проживающих на территории другого государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, управлением фиксируется подача документов на государственную регистрацию от имени лиц, правоспособность которых прекращена в связи со смертью.

"Пандемия сказалась не только на изменении привычного образа жизни, но и на активизации квартирных мошенников. Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда даже при отказе Росреестра в регистрации и при направлении информации в правоохранительные органы, мошенники продолжают настойчиво пытаться оформить квартиру. Так, у нас на контроле есть объект, в отношении которого договор купли-продажи подавался пять раз, при этом всегда менялись покупатели", - процитировали в пресс-службе руководителя управления Игоря Майданова.

На особом контроле в управлении находятся документы, представляемые от имени социально незащищенной категории населения. При возникновении сомнений в действительности документов регистраторы дополнительно запрашивают информацию, например в органах ЗАГС или у нотариусов. Такие меры существенно снижают риски увода имущества из законного владения.

В публикации отмечается, что правообладатели недвижимости могут в качестве защитной меры подать заявление о невозможности проведения каких-либо учетно-регистрационных действий без личного участия. Также владельцы квартир, чья собственность была оформлена до 1998 года, - так называемые ранее учтенные объекты недвижимости - вправе совершенно бесплатно подать заявление о государственной регистрации ранее возникшего права в ближайшем центре "Мои документы". Достоверные и актуальные сведения, содержащиеся в государственном реестре, позволяют обезопасить собственников объектов недвижимости от совершения третьими лицами мошеннических действий с их имуществом, отмечают в управлении.