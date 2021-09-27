Около 1,3 тыс. бесхозных объектов Москвы перешли в собственность города с начала года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы оформили в собственность с начала 2021 года почти 1,3 тыс. бесхозяйных объектов - отдельно стоящие здания и элементы инженерной инфраструктуры. Это позволит вовлечь некогда заброшенные сооружения в хозяйственный оборот, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Город ведет системную и планомерную работу по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных объектов. С начала 2021 года оформлены права на 1 278 бесхозяйных объектов недвижимости, из них 341 - это здания общей площадью более 140 тыс. кв. метров и 937 - сооружения инженерной инфраструктуры. В результате объекты недвижимости, которые недавно были заброшены и разрушались, будут вовлечены в хозяйственный оборот. Город сможет продавать их, сдавать в аренду, использовать для разных нужд, а объекты инженерной инфраструктуры станут обслуживаться надлежащим образом и обеспечат жилье, производственные и социальные учреждения необходимыми коммуникациями", - приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.

В число объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в собственность города, входят линии электропередачи, трансформаторные подстанции, ливневые канализации, системы тепло- и газоснабжения, телефонизации и связи. Бесхозяйные здания, принятые в городскую собственность, находятся в девяти городских округах, кроме Новой Москвы и Зеленограда.

Среди выявленных бесхозяйных зданий есть достаточно крупные. К примеру, четырехэтажное административное здание площадью 15,6 тыс. кв. м в 1-м Дорожном проезде, кирпичное двухэтажное сооружение площадью 8,4 тыс. кв. м на территории промзоны Грайвороново, трехэтажный объект на Ташкентской улице, а также бывшие пожарные депо, здания полиции и другие объекты. Выявлением и проверкой бесхозяйных объектов занимается Госинспекция по недвижимости. Также в этой работе активное участие принимают москвичи, которые подают заявки в городские учреждения лично и на портале "Наш город".