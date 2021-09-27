Хуснуллин: вопрос с ЖК "Филатов луг" около Внуково планируется решить до конца года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Проблему спорного жилого комплекса (ЖК) "Филатов луг" в Новой Москве около аэропорта Внуково планируется решить до конца года. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин в Instagram.

"[Вопрос с жилым комплексом] "Филатов луг" надеюсь закончить к концу года. Там в сентябре закончили стройку [радиолокационного комплекса], в октябре - наладку, расписали график, смотрим регулярно, мне раз в неделю докладывают, что делают. Хоть в декабре, но надеемся закончить", - сказал Хуснуллин.

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. Запрет на заключение и регистрацию сделок в ЖК действует и сегодня. В августе 2021 года управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в ЖК "Филатов луг".

Также в Минтрансе РФ сообщали, что для полного устранения влияния ЖК "Филатов Луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" госкорпорация по организации воздушного движения должна ввести в эксплуатацию новый радиолокатор на этой позиции. В свою очередь в Минстрое РФ отметили, что радиолокационный комплекс на позиции "Зименки" планируется ввести в эксплуатацию в конце октября 2021 года.

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад.