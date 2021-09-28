В Сочи ввели в эксплуатацию проблемный долгострой

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный жилой комплекс "Сан-сити" в Сочи, который должны были сдать в 2014 году, ввели в эксплуатацию после корректировки показателей объекта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.

Застройщик должен был сдать объект в 2014 году, но не смог выполнить все обязательства.

"Застройщиком была произведена необходимая корректировка технико-экономических показателей объекта. В настоящее время работы по окончании строительства завершены. После проведения департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края итоговой проверки администрацией города Сочи выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В том числе будут удовлетворены права участников долевого строительства", - сказал заместитель главы города Алексей Соколов, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что вопрос этого ЖК был поставлен на контроль в администрации Краснодарского края, регулярно рассматривался в рамках заседаний межведомственной комиссии, которая помогает защитить права дольщиков.

"С каждым годом количество обманутых дольщиков в Сочи сокращается. Этому способствует профилактическая работа администрации города с представителями строительных компаний, реализующих жилые площади по договорам долевого участия", - добавили в администрации.