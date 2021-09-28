Почти 20 млрд рублей инвестируют в еще один участок бывшей промзоны "Кунцево" в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 20 млрд рублей планируют инвестировать в реорганизацию еще одного участка на территории бывшей промзоны "Кунцево" в Москве в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Площадь еще одного участка бывшей промзоны "Кунцево", подлежащего комплексному развитию в рамках программы "Индустриальные кварталы", превысит 20 гектаров. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит почти 20 млрд рублей, а бюджетный эффект превысит 1,5 млрд рублей в год. Реорганизация территории позволит создать более 4,5 тыс. рабочих мест, в том числе для инженеров и ученых", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что всего на территории бывшей промзоны "Кунцево" планируется возвести почти 270 тыс. квадратных метров недвижимости. "На участке промзоны в Можайском районе высокотехнологичные производства займут около трети от общей площади - почти 170 тыс. квадратных метров, а общественно-деловая застройка - 100 тыс. квадратных метров. Здесь могут появиться банки, кафе, магазины, выставочно-ярмарочные комплексы", - добавил он.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.