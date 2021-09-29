Риелторы отметили, что приезжие вернули спрос на аренду жилья в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спрос на съемное жилье в Москве с сентября 2020 года увеличился на 56%, восстановлению рынка арендного жилья в российской столице способствуют приезжие из регионов, а также возвращающиеся из-за границы состоятельные россияне. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные риелторы.

Снятие антиковидных мер способствовало возвращению на рынок съемного жилья в Москве арендаторов из регионов, рассказала ТАСС директор офиса продаж вторичной недвижимости риелторской компании Est-a-Tet Юлия Дымова. "Если в прошлом году многие арендаторы не успели вернуться в столицу после ограничений, удаленной работы, то в этом году они уже все здесь. И те, кто может себе это позволить, стараются перевезти родных ближе к себе. Мы отметили целую волну таких запросов на квартиры для родителей, пару лет назад такого не было. Доля иногородних арендаторов на арендном рынке Москвы составляет сейчас порядка 50%. Это примерно на 15-20% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 5-7% больше, чем в сентябре 2019 года", - сказала она.

С отменой обязательной удаленки граждане, которые в прошлом году уехали и освободили квартиры, начали активно возвращаться, подтвердила управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова. "Увеличилось число обращений российских граждан из регионов по квартирам не самым дешевым, в диапазоне 50-100 тыс. рублей в месяц", - сказала собеседница агентства. В целом, по ее словам, в сентябре 2021 года число звонков по аренде квартир в Москве увеличилось на 56%, в сравнении с сентябрем 2020 года, при этом август был традиционно активнее сентября.

Из-за притока высокобюджетных клиентов в Москву спрос на аренду элитных квартир вернулся к уровню осени 2019 года, рассказала ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. По ее словам, в пандемию состоятельные россияне стали больше жить в Москве в связи с ограниченным передвижением миру. "Дополнительный спрос возникает за счет возвращенцев, которые вернулись в Россию в связи с пандемией и должны решать квартирный вопрос. Сначала они снимают квартиры, а потом ищут основное жилье, потому что понимают, что обратно могут и не вернуться", - сказала она.

Цены растут

Вторая половина 2020 года стала одним из самых депрессивных периодов на рынке аренды жилья за всю историю наблюдений, однако в августе цены на съемные квартиры резко пошли вверх относительно почти полугодовой стагнации, сообщила в беседе с ТАСС председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее словам, в последний месяц лета годовая динамика роста арендных ставок составила от 25 до 35%.

В сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем, на однокомнатные квартиры ставки увеличились примерно на 3-5%, на двухкомнатные практически не изменились, трехкомнатные немного потеряли в стоимости, уточнили в компании "Миэль". "Это может быть связано с ликвидностью объектов. Спрос на однокомнатные квартиры был максимальным, аренда трехкомнатной квартиры - это уже дорогое удовольствие, и они менее ликвидны", - пояснила Жукова. По данным компании, например, средняя стоимость аренды однушки в центральном административном округе Москвы в сентябре составила 62,2 тыс. рублей в месяц, двушки - 97,9 тыс. рублей, трешки - 170,4 тыс. рублей.

Пандемия усугубляет ценовую неопределенность на рынке аренды жилья, считает Доброхотова. "Возможно, нынешние подскочившие цены и есть следствие неких панических решений о сдаче и съеме, и в случае нового (даже щадящего) локдауна ставки "откатятся" на 10-15% так же быстро, как и выросли. Если "пандемийный скепсис" до конца и не найдет отражения в реальности, при таких цифрах не стоит ждать ажиотажного спроса и, как следствие, дальнейшего подорожания", - прогнозирует собеседница агентства.