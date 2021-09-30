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В Москве выявили почти 1,5 тыс. правонарушений в сфере недвижимости

В рамках камерального анализа провели более 31 тыс. проверок

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. правонарушений в сфере недвижимости выявили в Москве с января текущего года. Об этом в четверг сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский на пресс-конференции.

"Более 31 тыс. проверок проведено в рамках камерального анализа. Выявлено почти 1,5 тыс. правонарушений", - сказал Овчинский.

Он добавил, что источники контроля в виде камерального анализа позволяют фиксировать самые сложные с точки зрения выявления признаки нарушений: самовольное строительство, захват территории.

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