В Москве выявили почти 1,5 тыс. правонарушений в сфере недвижимости

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. правонарушений в сфере недвижимости выявили в Москве с января текущего года. Об этом в четверг сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский на пресс-конференции.

"Более 31 тыс. проверок проведено в рамках камерального анализа. Выявлено почти 1,5 тыс. правонарушений", - сказал Овчинский.

Он добавил, что источники контроля в виде камерального анализа позволяют фиксировать самые сложные с точки зрения выявления признаки нарушений: самовольное строительство, захват территории.