Объем инвестиций в недвижимость Петербурга достиг рекордных за шесть лет отметок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Петербурга за 9 месяцев этого года составил $1,4 млрд, что в два раза опережает показатель аналогичного периода 2020 года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании JLL, посвященном коммерческой недвижимости (включает покупку-продажу офисных, торговых, складских, гостиничных и многофункциональных объектов), а также земельным участкам под жилую застройку.

"За первые девять месяцев 2021 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Санкт-Петербурга составил $1,4 млрд, что в два раза опережает показатель 2020 года и на 35% выше, чем в 2019 году, а также является рекордным результатом последних шести лет", - говорится в сообщении.

Основной объем инвестиционных сделок в городе совершается с земельными участками под жилой девелопмент: показатель в этом сегменте за первые девять месяцев 2021 года обновил рекорд и достиг $1 млрд. Аналитики наблюдают растущую активность девелоперов по пополнению земельных банков начиная с 2020 года в связи с ростом цен на жилье. В краткосрочной перспективе эксперты JLL прогнозируют снижение объема сделок по покупке участков в черте города ввиду минимального объема ликвидного предложения с подготовленной разрешительной документацией.

Количество сделок с участием иностранных инвесторов за указанный период стало минимальным за последние 10 лет (менее 1%). "Это отражает глобальный тренд уменьшения объема иностранных инвестиций на фоне пандемии. При этом зарубежные компании, которые работают на российском рынке уже давно, продолжают рассматривать качественные объекты коммерческой недвижимости для приобретения в инвестиционных целях", - говорится в исследовании.