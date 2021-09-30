В Карелии проработают возможность расселения полупустых аварийных домов за счет республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил проработать вопрос о расселении аварийных домов, где фактически люди живут только в нескольких квартирах, за счет бюджета республики. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минстроя региона.

"Артур Парфенчиков также поручил проработать вопрос о возможности расселения за региональные деньги небольших аварийных домов, в которых проживают одна-две семьи. Это позволит экономить бюджетные средства районов за счет отключения таких домов от коммунальных систем", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев, к 1 ноября муниципалитеты должны завершить ревизию жилого фонда в районах, которая в том числе покажет, кто реально сейчас живет, а не только прописан, в старых домах. Глава региона предложил рассмотреть возможность выделения 100 млн рублей из регионального бюджета на расселение небольших зданий, где сегодня фактически заселены одна-две квартиры, а остальные пустуют. Это, по оценкам властей, позволит сэкономить значительные средства на оплате услуг ЖКХ.

Глава Карелии также подчеркнул, что муниципальным властям нужно максимально быстро отключать от коммуникаций уже расселенные аварийные дома.

В целом в регионе в ускоренном темпе продолжается реализация программы расселения аварийного жилья. Республика приняла на себя обязательства завершить ее за три года: так, уже удалось выполнить годовой показатель на 46 тыс. кв. м, расселив к сегодняшнем дню почти 60 тыс. кв. метров. Кроме того, до конца этого года в эксплуатацию должны быть введены первые четыре новостройки, возведенные в рамках программы расселения.

"В 2021 году мы начинаем вводить в эксплуатацию новые дома, которые строим в рамках второго этапа программы, - это четыре дома в Лахденпохье, Кондопоге, Петрозаводске. Также начнем строительство еще двух многоквартирных домов в столице республики, планируется начать стройку в Янишполе, завершаем разработку проектно-сметной документации на строительство домов в Сортавале и Пиндуши. Кроме того, разрабатывается документация на многоквартирные дома для переселенцев в Суоярви, Беломорске, Медвежьегорске, Кондопоге", - приводит пресс-служба слова Парфенчикова.