В строительство Radisson Collection Hotel Сочи инвестируют 3 млрд рублей

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Инвестиции в строительство Radisson Collection Hotel на территории бывшего санатория "Красмашевский" в Сочи составят до 3 млрд рублей, сообщил журналистам руководитель девелоперской группы компаний AR Group Айк Зебелян.

По его словам, строительные работы начнутся в конце этой осени. Открытие Radisson Collection Hotel, Sochi запланировано на 2024 год. Он станет вторым отелем в Сочи и третьим в России под брендом Radisson Collection. Номерной фонд составит 144 номера.

"Мы готовы инвестировать до 3 млрд рублей, этого должно хватить", - сказал Забелян. Он уточнил, что сумма рассчитана с учетом подорожавших стройматериалов и рабочей силы.

Санаторий "Красмашевский" был построен в 1930-х годах в стиле модернизированной неоклассики. Изначально принадлежал ленинградскому отделу здравоохранения, а позже был передан Красноярскому машиностроительному заводу, носил имя Сергея Кирова. С 2000-х годов санаторий перестал принимать гостей. Это объект культурного наследия, реставрацией которого сейчас занимается сочинский девелопер AR Group. В планах - открыть здесь комплекс апартаментов Grand Royal Residence с парком площадью 4 га.

Портфель Radisson Hotel Group включает девять брендов и более 1,6 тыс. действующих и строящихся отелей в 120 странах. В России насчитывается 43 действующих и готовящихся к открытию отеля с почти 11 тыс. номеров.