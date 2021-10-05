Просроченная задолженность по ипотеке в России остается на низком уровне - меньше 2%

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Платежная дисциплина россиян по выплате ипотечных кредитов остается на высоком уровне, просроченная задолженность не превышает 2%. Об этом сообщил в интервью РБК-ТВ заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

"Платежная дисциплина населения остается довольно высокой. Здесь важно провести связь, что высокая платежная дисциплина позволяет банкам выдавать [ипотечные кредиты по] достаточно низким ставкам. Банки всегда понимают, чем они рискуют. Если бы люди обслуживали кредиты хуже, это отражалось бы на ставке. В реальности меньше 2% кредитов по ипотеке уходит в просрочку", - сказал Федорко.

Также сохранять высокий уровень платежной дисциплины позволяет динамика цен на жилую недвижимость. "Люди видят, что те кредиты, которые они взяли, та недвижимость, которую они купили, растет в цене. У них появляется больше мотивации обслуживать кредит, рассчитаться с банком и жить в своей квартире", - считает Федорко.

Несмотря на то что цены на жилье в России выросли с начала 2021 года примерно на 20%, нет оснований говорить о перегреве или о формировании "пузыря" на рынке недвижимости, добавляет Федорко. Однако в то же время необходимо наблюдать за ситуацией на рынке, чему сегодня особое внимание уделяют в Банке России, Счетной палате, институте развития ДОМ.РФ и т. д. В предыдущие годы цены на жилье либо не росли, либо снижались при положительном уровне инфляции, т. е. в реальном выражении недвижимость дешевела, напомнил он.

По данным Банка России, за восемь месяцев 2021 года российские банки выдали 1,23 млн ипотечных кредитов на 3,56 трлн рублей, что на 27,8% выше прошлогоднего показателя по количеству и на 52% - по объему. Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 сентября увеличился более чем до 10,95 трлн рублей. А объем просроченной задолженности за август 2021 года снизился на 0,41% - до 66,13 млрд рублей.