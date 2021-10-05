Эксперты рассказали, что определяет будущее девелопмента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Будущее девелопмента стоит за уникальным, ориентированным на человека и соразмерным его масштабу жилищным строительством. Такое мнение высказали во вторник эксперты сессии "Теория и практика большого взрыва девелоперской "вселенной" на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

"Красной линией в современном девеломпенте проходит тема с человекоцентричностью, современные цифровые технологии позволяют нам всем оперативно реагировать и доносить наше мнение до центра принятия решений. Умный дом, который в том числе осуществляет взаимодействие с управляющей компанией, ресурсоснабжающей организацией, дает возможность быстрого контакта клиентов с поставщиком услуг", - сказал генеральный директор "Кортрос" Станислав Киселев. По его словам, возможность быстро собрать информацию о потребностях жильцов, протестировать гипотезы в быстром онлайн-взаимодействии дает большой потенциал девелоперам для реализации своих проектов, разработанных непосредственно под нужны клиентов. Он также подчеркнул, что все более устойчивой становится тенденция малоэтажного строительства.

Формат жизни действительно меняется, подтвердила директор по акселерации кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда Сколково, заместитель руководителя рабочей группы HomeNet НТИ Наталья Чернышева. "Мы идем в сторону агломераций, небольших городских поселений, это не в явном виде коттеджное или загородное жительство, но это и не огромные небоскребы в "Москва Сити". Это история про то, когда у нас есть небольшие районы, в которых люди живут в достаточно комфортной застройке, соразмерной масштабам человека, и при этом имеют доступ к инфраструктуре современного мегаполиса, то есть к театрам, торговым центрам, магазинам, административным зданиям, культурным площадкам и так далее", - пояснила Чернышева.

Идентичность новых районов

В этой связи невозможно развивать только застроенные районы, более эффективно - вовлекать новые территории для городов, считает генеральный директор "Кортрос-Пермь" Анатолий Маховиков. Он отметил, что инженерные сети в существующей застройке находятся в плачевном состоянии, тогда как развитие новых районов предполагает создание новых сетей, применение новых технологий, новых планировочных решений. "Это новая социальная структура, новая суть и атмосфера жизни, которая идет от запроса самих жителей", - сказал Маховиков.

По его словам, такой проект планируется к реализации в Перми на правом берегу Камы. "Мы сейчас разработали концепцию, это совершенно новый микрорайон с точки зрения компоновки, подходов. Он позволяет построить порядка 2,5 млн квадратных метров и существенно изменить комфортность проживания в Перми с точки зрения и транспортной, и социальной доступности", - сказал Маховиков.

Застройка должна быть не только человекоцентричной и соразмерной масштабу человека, но и уникальной, уверен руководитель архитектурного бюро Archinform Тимур Абдуллаев. "Когда речь идет о больших территориях, надо отталкиваться от их идентичности. Массовое строительство зачастую начинает затирать особенности городов, мы перестаем их четко различать", - сказал эксперт.

При этом при комплексном развитии девелоперы и архитекторы должны самостоятельно "придумать" уникальность этих районов, сказал Абдуллаев. "Людям продаются гораздо больше, чем просто квартиры, людям продается образ жизни", - заключил он.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.