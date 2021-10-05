Минцифры предложило утвердить перечень случаев взаимодействия ГИС ЖКХ с гражданами

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, утверждающий перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с гражданами при предоставлении услуг через портал "Госуслуг". Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Минцифры разработало проект постановления правительства, в рамках которого предполагается утвердить перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с гражданами при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также при предоставлении иных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры. Проектом постановления предусматривается появление перечня услуг в сфере ЖКХ на "Госуслугах".

Уточняется, что перечень предоставляемых услуг будет пополняться. На портале гражданам будут доступны такие услуги, как получение счета на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с информацией о задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги. Оплатить счет можно будет с применением сервиса платежной системы Банка России "Система быстрых платежей" и иных способов оплаты.

На портале гражданам будут доступны также услуги по информированию о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ в сфере ЖКХ, а также по внесению показаний индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов для расчета размера платы за коммунальные услуги, предоставлению возможности подачи заявки на получение услуги по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и предоставлению возможности заключения договоров горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, договоров электроснабжения, газоснабжения.

Сроки реализации проектов

Проектом постановления предусматривается, что реализация в качестве пилотного проекта получения счета на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с информацией о задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги, оплату счетов с применением СБП планируется на декабрь 2021 года. Срок планируемой реализации проекта в промышленной эксплуатации намечен на сентябрь 2022 года. Услуга по получению информации о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ в сфере ЖКХ как пилотный проект планируется к реализации в сентябре 2022 года, а в качестве проекта в промышленной эксплуатации - в декабре 2022 года.

Получение собственником помещения в многоквартирном доме информации о региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в качестве пилотного проекта намечено на июнь 2022 года, а в качестве проекта в промышленной эксплуатации - в декабре 2022 года. Внесение показаний индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов для расчета размера платы за коммунальные услуги планируется в декабре 2021 года и июне 2022 года соответственно. Получение информации о потраченных за прошлый год средствах на управление многоквартирного дома лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом - в январе 2022 года и июне 2022 года соответственно.