В Иркутской области выделили 2,5 тыс. га земли под комплексное развитие

ИРКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Территории для комплексного развития общей площадью 2,5 тыс. га определили в городах Иркутской области. Там можно построить 5,2 млн кв. м жилья, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Перечень перспективных участков, в отношении которых могут быть заключены договоры о комплексном развитии, уже определен, в него вошли 33 объекта общей площадью 2,5 тыс. га. По двум площадкам уже приняты решения о комплексном развитии - в Усолье-Сибирском и Нижнеудинске", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Пресс-служба уточнила, что на всей территории, определенной под комплексное развитие, возможно построить 5,2 млн кв. м жилплощади. В частности, в Усолье-Сибирском планируется построить четырехэтажные многоквартирные дома общей площадью 78,7 тыс. кв. м, объекты общественно-делового значения, детский сад на 200 мест. При этом в городе будет расселено более 16 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В Нижнеудинске определены 107 земельных участков для строительства индивидуальных домов.

Участки под комплексное развитие также определены в Иркутске, Шелехове, Братске, Усть-Куте.

В 2020 году в России был принят закон о комплексном развитии территорий с целью ускорения расселения ветхого и аварийного жилья. Иркутская область в июле 2021 года объявила о запуске механизма комплексного развития территорий, став одним из пилотных регионов страны по его реализации. Приангарье заключило соответствующее соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

В Иркутской области 398,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, которое было признанно таким до 2017 года. Это 1 071 дом, где проживают 22,7 тыс. человек.