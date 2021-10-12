"Самолет" реконструирует корпус первой в РФ соцгостиницы для онкобольных детей в 2022 году

МОСКВА,12 октября. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" завершит реконструкцию корпуса первой в России социальной гостиницы для онкобольных детей в 2022 году в Москве, сообщает во вторник пресс-служба компании. Работа будет вестись в рамках договора о попечительстве, который заключили девелопер и благотворительный фонд "Добрый дом", который реализует проект.

"Фонд, начиная с 2020 года, постепенно ремонтирует этажи первого корпуса и заселяет в гостиницу детей и их родителей. Сейчас в социальной гостинице "Добрый дом" проживает уже более 150 человек, это более 70 семей с детьми, приехавшие из разных регионов для лечения онкологических заболеваний в московских больницах. Благодаря помощи "Самолета" мы надеемся в скором времени увеличить количество наших постояльцев до 230 человек в сутки за счет ремонта оставшихся этажей", - приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Юлии Ромейко. Она также добавила, что фонд не получает средств от государства и существует исключительно на пожертвования благотворителей.

Попечительство "Доброго дома" - первый крупный корпоративный благотворительный проект, говорится в сообщении. Фактически же сотрудничество началось в 2021 году: сотрудники компании участвуют в волонтерской деятельности, проводят строительные и ремонтные работы, все это часть ESG-стратегии группы, отмечается в сообщении.

"Мы хорошо понимаем, что этот проект потребует немало сил, времени и финансовых вложений, и готовы взять на себя такое долгосрочное обязательство. Но мы также знаем, что социальная гостиница как воздух необходима многим российским семьям с тяжелобольными детьми, а наши ресурсы и опыт в создании инклюзивной и комфортной среды будут полезны фонду", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы "Самолета" Антона Елистратова.

Что будет сделано

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" был зарегистрирован в Москве 7 ноября 2019 года и стал продолжением проекта по благотворительной аренде жилья в Москве для семей с онкобольными детьми из регионов, находящихся на длительном лечении. При содействии на тот момент уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой фонд получил для нужд подопечных от правительства Москвы в безвозмездную аренду на 10 лет два старых здания и обширную территорию пустующего интерната на Нагорной улице и начал реализовывать постепенный ремонт первого корпуса на благотворительные пожертвования.

"Сейчас завершается реконструкция четвертого этажа первого корпуса гостиницы площадью 425 кв. м, уже отремонтировано его левое крыло, в нем готовятся к заселению 12 комнат. В 2022 году "Самолет" планирует выполнить реконструкцию третьего этажа первого корпуса, а далее завершить ремонт на втором этаже",- приводятся в релизе слова координатора проекта от "Самолета" Марии Дорониной.

Она добавила, что на сегодня отремонтированы спальни, санузлы и душевые, коридор и общие зоны, восстанавливаются сантехнические комнаты, устанавливаются двери, завершен монтаж слаботочной системы, полностью заменена электрика, установлена мебель. Также Доронина уточнила, что уже согласована установка лифта для маломобильных детей в партнерстве с Щербинским лифтостроительным заводом (входит в группу "ДОМ. РФ") и компанией "Мослифт". В сообщении отмечается, что на сегодня "Самолет" уже оборудовал детскую игровую площадку площадью 600 кв.м на территории социальной гостиницы.

О девелопере

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.