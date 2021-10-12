Более 60 жилищных проектов реализуется по стандарту комплексного развития территорий в РФ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 60 проектов жилищного строительства в России в настоящий момент реализуется по стандарту комплексного развития территорий, который, в том числе, учитывает нормы экологичности, сообщил во вторник заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко на Первом франко-российском бизнес-форуме Choiseul Russia.

"Мы в свое время разработали стандарты комплексного развития территорий, которые, в том числе, учитывают стандарты умного строительства, умных городов, нормы по экологичности. Сейчас в России более 60 проектов реализуется с использованием этих стандартов", - сказал Федорко.

Он добавил, что ДОМ.РФ совместно с Минстроем занимается разработкой стандарта "зеленого" строительства. Федорко выразил надежду, что до конца 2021 года первая версия такого стандарта будет представлена на общественное обсуждение, а в 2022 году стандарт будет утвержден.

"Это определит понимание "зеленого" строительства в жилищной сфере. На базе этих подходов мы сможем направлять механизм государственного поддержки на "зеленые" проекты, сможем выпускать финансовые инструменты", - добавил замгендиректора ДОМ.РФ.

По его словам, в контакте со всеми крупнейшими банками России, Центральным банком ведется работа по созданию стандартов "зеленой" ипотеки, проектного финансирования, облигационного рынка.