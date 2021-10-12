Механизм облигаций ДОМ.РФ даст возможность построить в Пензе 2,5 млн кв. м жилья

ТАСС, 12 октября. ДОМ.РФ и Пензенская область подписали меморандум, предусматривающий использование механизма облигаций для финансирования инфраструктуры. Планируется, что применение механизма при реконструкции коммунальных сетей даст возможность построить 2,5 млн кв. м жилья и поднять качество жизни в областном центре, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Во вторник губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с гендиректором АО "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. "Стороны подписали меморандум, предусматривающий использование механизма облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры. Полученные регионом средства, в частности, будут использованы при реконструкции коммунальных сетей для жилищного строительства в Пензенской области", - сказано в сообщении.

Как рассказал Мутко, Пензенская область станет одним из первых регионов, где будет реализован такой механизм. "Его применение в конечном итоге позволит повысить доступность жилья для жителей. Инвестиции со стороны ДОМ.РФ в подготовку коммунальной инфраструктуры двух микрорайонов дадут возможность построить 2,5 млн кв. м. жилья и поднять качество жизни в областном центре", - приводятся в сообщении слова Мутко.

Согласно утвержденной дорожной карте, будет реализован пилотный проект по созданию инфраструктуры и строительству 100 тыс. кв. м. нового жилья на территории Октябрьского района Пензы. Предусматривается реконструкция канализационного коллектора от улицы Серпуховской до Кирпичной.

Заявку на финансирование второго проекта стоимостью 2 млрд рублей планируется подать в 2022 году. Предусмотрена реконструкция коммунальных сетей в правобережной и южной частях Пензы. Это будет способствовать развитию жилищного комплекса и инфраструктуры на территории нескольких микрорайонов.

"Сегодня сделан первый и ключевой шаг на пути к реализации двух проектов, что даст возможность приступить к модернизации коммунальных сетей Пензы уже в 2022-2023 годах. Сотрудничество с ДОМ.РФ открывает перед регионом широкие возможности по реализации других перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан, создание комфортной среды в городах и селах. Все это станет возможным за счет привлечения механизмов ДОМ.РФ", - цитирует пресс-служба Олега Мельниченко.