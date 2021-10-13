Проект по борьбе с самозахватом территорий в Москве получил премию "Народное признание"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Проект "Свободный доступ", призванный помочь москвичам бороться с самозахватом территорий общего пользования совместно с органами контроля, получил премию "Народное признание", сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"По решению народного голосования, которое проходило в рамках IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2021", проект Госинспекции по недвижимости "Свободный доступ" признан одним из лучших сервисов. Он помогает москвичам бороться с самозахватом территорий общего пользования, направлен на взаимное сотрудничество жителей города с органами контроля на пресечение правонарушений на начальном этапе. Сегодня проект работает во всех 146 районах столицы и уже доказал свою эффективность. Горожане активно сообщают о нарушениях напрямую инспектору через Instagram", - говорится в сообщении.

В 2021 году на голосование было представлено 48 проектов, из них наибольшее количество голосов получили четыре. Один из них - "Свободный доступ".

"У граждан востребованы простые и удобные механизмы, позволяющие без лишних формальностей обратить внимание соответствующих органов власти на возможные нарушения и оперативно устранить их. Важно, что в рамках такого формата обращений москвичи ощущают свою причастность к устранению городских проблем, принимая непосредственное участие в борьбе с самовольным захватом земли в жилых районах и с незаконным ограничением доступа на территории общего пользования. Наш проект "Свободный доступ" эффективно объединяет усилия горожан и контрольного ведомства, направленные на формирование комфортной и безопасной городской среды", - приводятся слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Форум "ПРОФ-IT" проводится ежегодно с 2013 года экспертным центром электронного государства при поддержке администрации президента РФ. Его цель - создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.