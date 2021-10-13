Почти 12 млрд рублей направят на возведение гостиниц и разработку мастер-планов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Субсидия правительства России в размере 11,6 млрд рублей будет направлена на участие в уставных капиталах строителей отелей и другой инфраструктуры, а также на разработку мастер-планов туристических территорий, сообщил в среду ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

Ранее правительство выделило Минстрою 11,58 млрд рублей из резервного фонда в 2021 году по федеральному проекту "Развитие туристической инфраструктуры".

"Данные денежные средства предусмотрены на взнос корпорации "Туризм.РФ" для участия в уставных и складочных капиталах резидентов, кто будет осуществлять строительство туристической инфраструктуры, в основном гостиниц, для разработки мастер-планов в рамках туристических территорий и на общие вопросы", - сказал Гордеев.

Как ранее сообщал замглавы Минстроя в интервью ТАСС, в целом финансирование федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" до 2024 года включительно превысит 750 млрд рублей, причем большая часть - 585 млрд рублей - поступит из внебюджетных источников.

Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" входит в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который был запущен в 2021 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.