Почти 50% средств компенсационного фонда израсходовали на решение проблем дольщиков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства на конец третьего квартала 2021 года направил 32 из 68,6 млрд рублей из компенсационного фонда на решение проблем обманутых граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Что касается средств компенсационного фонда, то из поступивших 68,8 млрд рублей на решение проблем дольщиков по состоянию на конец третьего квартала 2021 года было направлено 32 млрд рублей", - отметили в фонде.

В целом на сегодня фонд дольщиков располагает 236 млрд рублей, в том числе из федерального и региональных бюджетов. На 2022-2023 годы предусмотрены 27 млрд рублей из бюджета на решение проблем дольщиков: 1 млрд рублей в 2022 году и 26 млрд рублей в 2023 году. В фонде также ожидают поступления около 12 млрд рублей в компенсационный фонд от застройщиков, которые привлекают средства граждан напрямую по договорам долевого участия без счетов эскроу. "Указанной суммы будет достаточно для принятия решений по тем объектам, которые сегодня заявлены в фонд", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, до конца года планируется принять решение еще по 152 долгостроям. "Если количество проблемных объектов и пострадавших дольщиков будет увеличиваться, то потребуется дополнительное финансирование. Однако фонд проводит профилактическую работу по недопущению такой ситуации, в частности, одной из мер является мониторинг строящихся объектов для выявления потенциально проблемных домов", - добавили в публично-правовой компании.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Застройщики, которые привлекают деньги дольщиков напрямую, обязаны делать отчисления в компенсационный фонд в размере 1,2% от стоимости заключенного договора долевого участия. Квартиры, которые продаются по новой модели долевого строительства через счета эскроу, от уплаты освобождаются - риски недостроя берут на себя банки, которые выдают проектное финансирование застройщикам.