Оренбургской области одобрили кредит на 5,9 млрд рублей на застройку жилого района

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Оренбургской области одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей на комплексную застройку жилого района "Молодой Оренбург". Проект был представлен в четверг на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Региону одобрен крупный инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей. Средства выделяются под комплексную застройку нового района. Это масштабный и продуманный проект. Это и жилье для более чем 180 тысяч жителей, и детские сады, и школы, и поликлиники, и больница, и коммерческие объекты. То есть при разработке проекта постарались максимально учесть все нужды жителей", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Проект перспективной комплексной застройки жилого района "Молодой Оренбург" представил глава региона Денис Паслер. Под комплексную застройку выбрана территория площадью в 605 га на северо-востоке областного центра. Совместно с ДОМ.РФ был разработан мастер-план развития территории. Проект предполагает создание объемной инфраструктуры, включая 29 детских садов на 300 мест, 13 школ на 1150 мест, четыре поликлиники и одной больницы. Его реализация будет проходить поэтапно - с 2022 по 2036 годы. По итогу планируется ввести в эксплуатацию около 3,3 млн кв. м жилья и 330 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов в объеме 500 млрд рублей регионам на развитие инфраструктуры.