Новый радиолокационный комплекс около Внуково получил разрешение на ввод в эксплуатацию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Радиолокационный комплекс на позиции "Зименки" для решения проблем дольщиков ЖК "Филатов луг" в Новой Москве получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Это следует из соответствующего документа, который имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что для полного устранения влияния ЖК "Филатов Луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" госкорпорация по организации воздушного движения должна ввести в эксплуатацию новый радиолокатор на этой позиции.

"Центральное МТУ Росавиации в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства "Реконструкция радиолокационной позиции "Зименки". Установка аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) с радиопрозрачным укрытием (РПУ)", - говорится в документе.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что проблему спорного жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве планируется решить до конца года.

О ЖК "Филатов луг"

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. Запрет на заключение и регистрацию сделок в ЖК действует и сегодня. В августе 2021 года управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в ЖК "Филатов луг".

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад.