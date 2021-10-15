Семь регионов России полностью перешли на проектное финансирование строительства жилья

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 70% многоквартирного жилья строится в России с помощью проектного финансирования и счетов эскроу. Переход на новую схему уже завершили семь регионов, сообщила в пятницу пресс-служба ДОМ.РФ.

"Переход на эскроу в стране вступил в заключительную фазу. Мы видим, что уже более 70% всего многоквартирного жилья строится по новой схеме. Пока окончательный переход на эту модель состоялся в регионах с небольшими объемами строительства", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никиты Белоусова.

Речь идет о Курганской, Амурской, Новгородской, Магаданской областях, Республике Коми, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Совокупный объем возводимого жилья в этих субъектах составляет около 500 тыс. кв. м. Еще в 10 регионах на проекты с эскроу приходится более 90%. Например, в Челябинской области и Удмуртии, в каждой из которых строится более 1 млн кв. м многоквартирного жилья, на проекты по счетам эскроу приходится 98% стройки.

До конца 2022 года по новым правилам будет реализовываться свыше 95% проектов многоквартирного строительства в стране, отметил Белоусов. По его словам, фактически это будет означать полное завершение перехода на новую модель.

По данным ДОМ.РФ, общий объем средств, размещенных на счетах эскроу, на 1 сентября составил 2,6 трлн рублей. С января, когда на них было около 1,2 трлн рублей, этот показатель вырос более чем вдвое. Всего по схеме эскроу в России построено и сдано 14,7 млн кв. м жилья в многоэтажках. В эксплуатацию введены свыше 2,2 тыс. домов, построенных по новой схеме.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.