На погашение части ипотеки многодетным семьям за два года выплачено более 100 млрд рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Программой погашения задолженности по ипотечному кредиту за два года ее действия в России воспользовались 227 тыс. многодетных семей. На эти цели перечислено более 100 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ направил более 100 млрд рублей на погашение задолженности по ипотечным кредитам в рамках программы поддержки многодетных семей. В общей сложности за два года воспользоваться мерой поддержки смогли уже 227 тыс. семей", - говорится в релизе.

В частности, 11,5 тыс. многодетных семей полностью погасили ипотеку с помощью выплаты. "Программа поддержки многодетных семей - одна из самых востребованных государственных инициатив. Мы видим, что количество заявок растет с каждым годом", - сказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Также ДОМ.РФ и Минцифры планируют предусмотреть возможность подачи заявок на выплату для многодетных семей через портал госуслуг. Сейчас семьи обращаются с заявлением в свой банк, затем информация поступает в ДОМ.РФ, который после проверки перечисляет средства господдержки.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта, в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива или для строительства жилья и покупки недостроенного дома. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.