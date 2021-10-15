Девелопер "Эталон" выходит на рынок Новосибирска

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" приобрела 26 га под строительство жилья в Новосибирской области, Новосибирск стал вторым после Омска новым региональным рынком компании. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера в пятницу.

"Группа приобрела земельный участок площадью 26 га в Новосибирской области для реализации проекта жилищного строительства. Новосибирск стал вторым после Омска новым региональным рынком компании", - говорится в сообщении.

Участок под строительство расположен в 25 км от Новосибирска, предполагаемая площадь будущего комплекса составит 280 тыс. кв. м, в том числе 260 тыс. кв. м жилой недвижимости. Отмечается, что группа рассчитывает получить разрешение на строительство первой очереди проекта и открыть продажи во втором полугодии 2022 года. Завершение проекта запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Как сообщалось, в августе 2021 года "Эталон" объявил о подписании соглашения о взаимодействии с правительством Омской области в рамках реализации инвестиционных проектов. Девелопер планирует начать реализацию первого проекта в Омске до конца текущего года. Выход в новые регионы соответствует ранее заявленной стратегии развития бизнеса до 2024 года.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м. Группа консолидировала 100% "Лидер-инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости, в августе 2019 года.