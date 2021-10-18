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Путин поручил кабмину и "ДОМ.РФ" помочь с введением в оборот федеральных земель в ДФО

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 31 декабря

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству и "ДОМ.РФ" совместно с властями регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) принять дополнительные меры по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, с их дальнейшей передачей под жилищное строительство.

"Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, принять дополнительные меры по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в целях увеличения объема жилищного строительства и снижения стоимости жилых помещений на первичном рынке", - говорится в тексте поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля в понедельник по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Доклад об исполнении поручения поручено представить до 31 декабря.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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