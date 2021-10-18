Стоимость расселения в сейсмоопасных районах Камчатки оценили в почти 2 млрд руб. в год

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 2 млрд рублей ежегодно необходимо для сокращения сроков расселения аварийных домов в сейсмически опасных районах Камчатского края. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов в рамках Дней Камчатского края в Совете Федерации в понедельник.

"Финансирование из федерального бюджета сокращается, и, как следствие, увеличиваются сроки расселения таких [аварийных] жилых домов. Весьма важно для защиты жителей продолжить реализацию мероприятий по расселению объектов по повышению устойчивости жилых домов, и, на наш взгляд, нам необходимо финансирование для обеспечения устойчивого сокращения [сроков расселения] не менее 1,8 млрд рублей в год", - сказал он.

По его словам, на данный момент в регионе остается более 1,5 тыс. недостаточно сейсмостойких объектов, в том числе свыше 1,1 тыс. объектов жилищного назначения общей площадью более 1,8 млн кв. метров, что составляет примерно 25% общей площади жилищного фонда. Смирнов добавил, что в регионе на данный момент 214 многоквартирных домов с общей площадью порядка 270 тыс. кв. метров являются наиболее опасными для проживания.

Камчатский край - один из самых сейсмоактивных регионов России. Ученые не исключают возможности, что на Камчатке может произойти землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера. В регионе продолжается реализация федеральной программы по повышению устойчивости жилых домов в сейсмических районах. За 11 лет реализации в регионе этой федеральной программы Камчатка получила из федерального бюджета почти 10 млрд рублей. Это позволило построить 40 многоквартирных домов, в которые из сеймоопасного жилья переселили почти 2 тыс. камчатских семей.