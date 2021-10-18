Власти Камчатки просят приравнять сейсмоопасное жилье к аварийному

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Камчатского края просят приравнять сейсмоопасное жилье к аварийному, так как это позволит расселять жильцов этих домов с применением инструментов нацпроекта "Жилье и комфортная городская среда". Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов в рамках дней субъекта в Совете Федерации в понедельник.

"В Жилищном кодексе Российской Федерации, к сожалению, отсутствует понятие "сейсмоопасное жилье". <…> Поскольку расселение сейсмоопасного жилья является обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, считаем необходимым рассмотреть возможность включить в постановление правительства Российской Федерации №47 о признании жилых домов аварийными. Основание для признания многоквартирных домов аварийными - наличие сейсмического дефицита здания более двух баллов", - сказал Смирнов.

По его словам, также необходимо продолжить расселение жилых домов в сейсмически опасных районах и предусмотреть для этого увеличение финансирования.

"Также нет законодательно закрепленного порядка расселения такого фонда. Собственникам либо семьям, проживающим по договорам социального найма, предоставляется жилье в новых сейсмостойких домах по договорам обмена, однако при расселении мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, когда собственник может отказаться от переселения по разным причинам", - добавил он.

Камчатский край - один из самых сейсмоактивных регионов России. Ученые не исключают возможности, что на Камчатке может произойти землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера. В регионе продолжается реализация федеральной программы по повышению устойчивости жилых домов в сейсмических районах. За 11 лет реализации в регионе этой федеральной программы Камчатка получила из федерального бюджета почти 10 млрд рублей. Это позволило построить 40 многоквартирных домов, в которые из сейсмоопасного жилья переселили почти 2 тыс. камчатских семей.