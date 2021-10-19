Эксперты: доля сделок с ипотекой в новостройках уменьшилась до 58%

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Доля сделок с ипотекой в общей структуре продаж в октябре 2021 года уменьшилась, однако все еще остается на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные девелоперы из разных регионов России.

После пересмотра программы льготной ипотеки на новостройки ипотечный рынок фактически вышел на "предпандемийные" показатели, сообщила ТАСС коммерческий директор группы компаний "А101" Анна Боим, которая занимается девелопментом в Новой Москве. "На сегодняшний день около 58% квартир покупается с помощью ипотечных кредитов, что на 14% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сказала она.

В абсолютных значениях спрос на ипотеку в России падает вместе с покупательской способностью населения, отметила руководитель департамента продаж специализированного застройщика "Катуар девелопмент" (группа компаний "Ферро строй") Оксана Федосеева. По ее словам, в связи с ростом цен на жилье в Московском регионе большинство квартир не проходят по данной программе.

В условиях роста инфляции и падения доходов жилая недвижимость все еще будет оставаться не слишком доступной для основной массы россиян, соглашается руководитель отдела продаж девелоперской компании "Мармакс" Анна Терехова (Рязань). "Уже сегодня мы наблюдаем снижение спроса на фоне сокращения программы ипотеки с господдержкой", - сказала собеседница агентства.

В Тюмени количество ипотечных сделок уменьшилось не критично, сообщил в свою очередь коммерческий директор группы компаний "Страна девелопмент" Александр Гуторов. "Если в период действия льготной ипотеки их доля составляла 80%, то сейчас показатель снизился до 65%. Таким образом, доля ипотечных сделок остается большой", - сказал он. По его словам, это связано с тем, что в регионах, в отличие от Москвы, лимит по сумме займа в 3 млн рублей является достаточным, чтобы приобрести жилье. Таким образом, несмотря на повышение ставок, в перспективе количество ипотечных сделок будет превалировать над прямыми.

Ранее правительство России утвердило постановление о продлении программы льготной ипотеки на новостройки еще на один год. С июля 2021 года взять ипотеку на жилье в новостройке в рамках программы можно по ставке до 7% годовых (до продления - под 6,5%). Максимальная сумма кредита для всех регионов составляет 3 млн рублей (ранее 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей - в остальных регионах). Первоначальный взнос, как и прежде, должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.