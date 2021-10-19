Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы за год выросло на треть

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Количество сделок по договорам купли-продажи (мены) в Москве в январе-сентябре 2021 года выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве во вторник.

"Всего за январь-сентябрь 2021 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 121,9 тыс. договоров мены жилья, что на 31% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года, а также на 16% превышает показатель 2019 года за аналогичный период", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что за третий квартал Росреестр зарегистрировал 42,1 тыс. договоров купли-продажи на вторичном рынке. "Это почти 35% от общего числа сделок, оформленных с начала года, а также является абсолютным максимумом за июль-сентябрь по сравнению с прошлыми годами. При сопоставлении с квартальным показателем прошлого года прирост составил около 2%, а к июлю-сентябрю 2019 года увеличение достигло почти 27%", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова

По данным управления Росреестра, в сентябре на вторичном рынке было совершено 14,7 тыс. сделок, что на 5% больше, чем в августе.