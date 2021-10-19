Власти Камчатки начали готовить площадку для строительства комплекса регазификации

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Площадку для строительства комплекса регазификации начали готовить на Камчатке, ведутся предпроектные работы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручение создать локальную газопринимающую инфраструктуру, чтобы обеспечить газом жителей и предприятия Камчатского края.

"Вопрос связан с сохранением на контроле хода строительства комплекса регазификации, обеспечение источника соответствующего газа. Вопрос находится в работе в правительстве. Важно, чтобы ритмично работа осуществлялась. Мы со своей стороны готовим сейчас площадку для строительства этого комплекса", - сказал Солодов на Днях субъекта в Совете Федерации.

Он добавил, что на данный момент ведутся предпроектные работы и в ближайшее время будет подана декларация о строительстве сооружений.

Ранее губернатор сообщал, что комплекс регазификации позволит восполнить дефицит газа за счет поставок сжиженного природного газа, который будет реализован в бухте Бечевинской.

В 2020 году Камчатка столкнулась с дефицитом природного газа на месторождениях в регионе. В результате пришлось ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском переводить на использование завозного мазута, что повлекло дополнительные расходы на топливо в размере 1,6 млрд рублей.