Около 600 семей планируют переселить в 2022 году из аварийного жилья в Салехарде

ТАСС, 21 октября. Власти Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) планируют переселить около 600 семей из ветхого аварийного жилья в будущем году. Об этом сообщили глава города Алексей Титовский в ходе прямого эфира в четверг.

"В этом году по итогам года нам удастся переселить около 100 семей, это в среднем 300 человек. Тоже может быть на общем фоне не так много, но в следующем году будет уже количество жителей увеличено, по нашим оценкам, до 600 семей, примерно 2 тыс. человек", - сказал Титовский.

В столице Ямала уже ведется строительство нового микрорайона, где к вводу запланировано около 5 тыс. квартир. Планируется, что первые три дома из 35 будут введены уже осенью следующего года. Как уточнил мэр Салехарда, к тому моменту, как там появятся первые жители, в микрорайоне будет создана вся необходимая современная инфраструктура.

Также глава города рассказал, что в следующем году планируется отремонтировать около 8 км дорог и 10 территорий, в том числе детские площадки. А в будущем администрация получит больше возможностей для реализации проектов благоустройства. "Соответствующее поручение губернатор уже дал, в рамках благоустройства дворовых территорий мы сможем не только ремонтировать асфальт, менять бордюры, как мы это делали в этом году, а программа пойдет дальше", - пояснил Титовский.

На прямом эфире с мэром также присутствовали и жители города, которых интересовала тема строительства школ в городе. На вопрос об этом Алексей Титовский ответил, что в городе уже строится школа на 800 мест в одном из новых микрорайонов, там же проектируется детский сад и в будущем появится еще одна большая школа с бассейном.