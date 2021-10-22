Ввод жилья на Ставрополье увеличился в 1,4 раза по итогам трех кварталов года

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Ставропольский край по итогам трех кварталов 2021 года в 1,4 раза увеличил ввод жилья по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За январь-сентябрь в регионе введено более 1,1 млн кв. метров жилья, сообщил в пятницу ТАСС и. о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

"По предварительным данным органов местного самоуправления, объем ввода жилья в Ставропольском крае за январь-сентябрь 2021 года составил свыше 1,1 млн кв. метров, что в 1,4 раза больше соответствующего периода 2020 года", - сказал Савченко.

По его словам, построено 406,5 тыс. кв. метров многоквартирных домов и 711,7 тыс. кв. метров объектов индивидуального жилищного строительства.

"В Ставропольском крае ежегодно увеличиваются объемы жилищного строительства. Увеличение в 2021 году объема ввода жилья фактически связано с упрощенной регистрацией гражданами прав на объекты индивидуального жилищного строительства без направления соответствующих уведомлений в органы местного самоуправления. Удельный объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства за январь-август 2021 года составляет 70% в общем объеме по сравнению с 55% в 2019-2020 годы", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в текущем году индивидуальные застройщики реализуют предоставленное им федеральным законодательством право и в упрощенном порядке с минимальным пакетом документов регистрируют свои права на жилые дома, построенные как в этом году, так и ранее.

Савченко также сообщил, что плановый ввод жилья в 2021 году в объеме более 1,3 млн кв. метров будет обеспечен в полном объеме.