Эксперт сообщил о росте цен на однушки в столичных новостройках

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Цены на однокомнатные квартиры на первичном рынке Москвы увеличились почти на 60% за пять лет до 270,4 тыс. рублей за кв. м. Об этом ТАСС сообщил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

"Средневзвешенная цена предложения однокомнатных квартир в Москве за прошедшие пять лет выросла на 59%. В третьем квартале 2016 средневзвешенная цена однокомнатных квартир в комфорт-классе находилась на уровне 170,0 тыс. руб./кв. м, а в III квартале 2021 года составила 270,4 тыс. руб./кв. м", - сказал он.

По его словам, в периоды инвестиционного спроса и валютных колебаний всегда наиболее востребованы однушки, и рост цен на них максимальный. Так, за пять лет двухкомнатные квартиры подорожали на 47%, трехкомнатные - на 44%. "Динамика связана с активным спросом, инфляцией, ростом себестоимости строительства, снижением доходности по вкладам", - объясняет Родионцев.

Согласно исследованию Est-a-Tet за пять лет доля однокомнатных квартир в общем объеме предложения новостроек Москвы снизилась на 12,96%. По итогам третьего квартала 2021 года в реализации находилось 6,4 тыс. таких лотов (37% от общего объема предложения), уточняют аналитики.