В Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют реорганизовать по программе "Индустриальные кварталы" два участка бывшей промзоны Волгоградский проспект. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Площадь двух участков бывшей промзоны Волгоградский проспект в Нижегородском районе Москвы, которые подлежат комплексному развитию, составляет почти 45 га. Сейчас там находятся офисы, склады и автосервисы. Инвестиции в редевелопмент территории составят почти 200 млрд рублей, а поступления в городской бюджет - около 24 млрд рублей в год. Этот проект даст городу более 9 тыс. новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, здесь планируется возвести свыше 690 тыс. кв. м недвижимости. Высокотехнологичные производства разместятся на первом участке бывшей промзоны и займут 265 тыс. кв. м.

"Более 425 тыс. кв. м выделено под общественно-деловую застройку, она появится на обоих участках промзоны на юго-востоке Москвы. Здесь могут построить бизнес-центры, магазины, кафе, банки и спортивные клубы", - сказал Прохоров

Комплексное развитие территорий бывших промзон в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.