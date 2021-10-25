В двух городах Хабаровского края жилье на вторичке стало доступно по льготной ипотеке

ТАСС, 25 октября. Получатели "Дальневосточной ипотеки" могут приобрести жилье на вторичном рынке в двух городах Хабаровского края - Чегдомын и Эльбан, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Правительство России приняло решение расширить и продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, теперь действие программы распространяется на индивидуальное жилищное строительство и на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах.

"У нас это Чегдомын и Эльбан, где живут примерно по 11 тыс. людей. Это долгожданные решения", - цитирует пресс-служба губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Отмечается, что нововведения разрешают брать льготные кредиты под приобретение и строительство индивидуального дома через договоры с застройщиками. Они и будут выполнять роль залога.

"Поручаю министерству экономического развития, министерству строительства срочно организовать работу с банками по аккредитации квалифицированных застройщиков и выработать механизм этапного финансирования строительства индивидуального жилья. Работать надо точно и быстро. Важно, чтобы люди как можно скорее могли воспользоваться новым инструментом", - добавил Дегтярев.

По данным правительства региона, за весь период действия льготной программы в Хабаровском крае предоставлено 2,1 тыс. жилищных кредитов с государственной поддержкой на сумму 6,9 млрд рублей.