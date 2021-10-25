Ставка аренды элитного жилья в Москве достигла исторического максимума

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость аренды элитного жилья в Москве по итогам сентября превысила 370 тыс. рублей в месяц, установив новый рекорд. При этом объем предложения за год сократился на треть, сообщили в понедельник ТАСС в международном агентстве элитной недвижимости Savills в России.

"Средняя предлагаемая ставка аренды увеличилась с начала года на 12% и составила 375 800 рублей за объект в месяц. Таким образом был побит рекорд июля в 370 тыс. рублей за объект в месяц и установлен новый исторический рекорд", - говорится в сообщении агентства.

Одной из причин роста ставок элитной аренды аналитики Savills называют существенное снижение предложения. Так, за год оно сократилось на треть (29%). Такие лоты были проданы, сданы в аренду или сняты по другим причинам, поясняют в агентстве недвижимости.

"Не стоит забывать и о сезонном росте цен. Сентябрь традиционно считается началом делового сезона - периодом особенно активного спроса", - приводятся в сообщении слова директора департамента аренды Savills в России Елены Куликовой. Кроме того, важным фактором является зависимость аренды от цен на рынке покупки-продажи недвижимости.

При этом аналитика Savills не считают текущую стоимость предельной и не видят причин для ее снижения, хотя дальнейший рост цен не окажется столь динамичным.