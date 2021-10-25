Число сделок с эскроу на рынке новостроек Москвы за 9 месяцев выросло почти в три раза

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Более 67 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с использованием счетов эскроу зарегистрировано в Москве в январе-сентябре 2021 года, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего с начала текущего года оформлено 67 014 договоров с использованием счетов эскроу. Это в 2,8 раза (+181%) превышает объем таких ДДУ, зарегистрированных управлением в январе-сентябре 2020 года (23 841)", - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года было зарегистрировано более 8,9 тыс. сделок с применением счетов эскроу - в 1,3 раза (+30%) больше, чем месяцем ранее, рассказал руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов. "Всего за девять месяцев в Москве 67% договоров долевого участия в строительстве составили счета эскроу. В 2020 году за тот же период их было только 34%. Если смотреть помесячно, то в июле, августе и сентябре доля застройщиков, которые используют в Москве эскроу-счета, превышает 70%", - сказал Майданов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.