Мутко назвал неправомерными инициативы о досрочном раскрытии счетов эскроу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Инициативы о досрочном раскрытии счетов эскроу со средствами дольщиков на нынешнем этапе перехода на проектное финансирование неправомерны, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на круглом столе комитета Госдумы по финансовым рынкам, посвященном реализации механизма льготного финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры.

Предложения о том, чтобы дать застройщикам возможность использовать средства со специальных счетов по мере строительства объекта, неоднократно выдвигались девелоперами на этапе разработки поправок в долевое законодательство.

"К сожалению, продолжаются разговоры о раскрытии эскроу-счетов, считаю это неправомерным на данном этапе развития жилищного строительства. Потому что мы вернемся назад, разбалансируем всю экономику проектов. Мне кажется, надо поработать какое-то время", - сказал Мутко.

Он также добавил, что на рынке уже есть первые случаи банкротства застройщиков, работающих по счетам эскроу, появились мошеннические схемы через механизмы бронирования квартир, которые компании применяют, чтобы обойти требования законодательства. Однако принципы проектного финансирования позволяют восстановить права дольщиков.

"У нас такой уже есть, там 800 млн рублей было выведено, дольщики сдали деньги (на бронирование - прим. ТАСС), а жилья не видят. Но тут какие игроки - банк и застройщик. Мы это забираем, достраиваем, люди в итоге не пострадают. Пострадать может застройщик, если он мошенник, и банк, который потеряет выгоду", - сказал Мутко.

Он напомнил, что сейчас по проектному финансированию строится около 72% жилья.

Новый подход

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. По данным ДОМ.РФ, общий объем средств, размещенных на счетах эскроу, на 1 сентября составил 2,6 трлн рублей. С января, когда на них было около 1,2 трлн рублей, этот показатель вырос более чем вдвое. Всего по схеме эскроу в России построено и сдано 14,7 млн кв. м жилья в многоэтажках. В эксплуатацию введены свыше 2,2 тыс. домов, построенных по новой схеме.