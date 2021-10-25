ВТБ предложил отменить ограничения на дистанционное оформление ипотеки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ВТБ предложил законодательно расширить способы удаленной идентификации клиентов при проведении дистанционных ипотечных сделок. Об этом заявил сегодня в Госдуме заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"ВТБ считает необходимым законодательно расширить способы удаленной идентификации клиентов при проведении дистанционных ипотечных сделок. Это позволит российским банкам полномасштабно и с соблюдением всех мер безопасности запустить программы по онлайн-кредитованию. Вопрос может быть особенно актуальным в период эпидемиологических локдаунов и ограничений в работе регистрирующих органов", - отметил он.

Топ-менеджер заявил о необходимости создания дополнительных способов удаленной идентификации клиентов.

"Для онлайн-сделок с недвижимостью важно реализовать и механизм признания электронного согласия клиента, в том числе для обращения в Бюро кредитных историй. Удаленная идентификация личности должна обязательно быть безопасной и исключать факты любого мошенничества. Аналогичный механизм можно предусмотреть и для дистанционного открытия счетов эскроу. Разработку наиболее эффективных цифровых инструментов для этого может провести только регулятор. Со своей стороны, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поделиться успешным опытом проведения таких сделок, чтобы наша экспертиза помогла игрокам рынка реализовать новую технологию", - сказал Печатников.

Во время пандемии в 2020 году ЦБ РФ временно разрешил российским банкам упрощенную идентификацию новых клиентов, что позволило проводить ипотечные сделки дистанционно. Клиенты могли открывать счета для оформления ипотеки без личного присутствия в офисе. Однако затем послабления не продлили, что повлияло на процесс онлайн-кредитования.

По данным Росреестра, доля ипотеки, зарегистрированной онлайн, по итогам прошлого года превысила 37%, что в четыре раза выше показателей на конец 2019 года. Резкий рост спроса на цифровые учетно-регистрационные действия, связанные с ипотекой, обусловлен первой волной пандемии. При этом срок регистрации сделок сократился практически вдвое.