Почти 2,2 тыс. ростовских обманутых дольщиков получили жилье с начала года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. Строители завершили возведение 30 многоквартирных домов в Ростовской области, числившихся проблемными. Свое жилье с января по октябрь получили почти 2,2 тыс. дольщиков, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"С начала года из региональной дорожной карты в связи с обеспечением прав пострадавших граждан исключены 30 многоквартирных домов. Всего за девять месяцев обеспечены права почти 2,2 тыс. пострадавших дольщиков, что составило 88% от годового плана", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в реестр проблемных объектов в настоящее время входят 77 многоквартирных домов в Ростовской области.

Восстановление прав обманутых дольщиков в понедельник обсудили губернатор региона Василий Голубев и глава областного Минстроя Сергей Куц. "Два предыдущих года мы почти по 1 тыс. квартир в год передавали гражданам, чьи права были нарушены. В этом году у нас еще более высокие показатели", - сказал Голубев, слова которого привела пресс-служба.

Отмечается, что по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина срок обеспечения прав пострадавших дольщиков в Ростовской области сократили на год - до конца 2023 года. Глава региона поручил руководителю областного Минстроя области держать вопросы решения проблемы обманутых дольщиков на личном контроле.

Как отметили в пресс-службе, решению проблемы дольщиков способствует комплекс региональных мер поддержки. В бюджете текущего года на эти цели предусмотрено почти 1,2 млрд рублей. Наиболее эффективными власти называют предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам, реализацию механизмов федерального Фонда обманутых дольщиков, а также переселение граждан в иное жилье в рамках масштабных инвестиционных проектов.

В начале августа Куц сообщал, что на решение проблем обманутых дольщиков в 2021-2022 годах в Ростовской области направят порядка 2 млрд рублей. По его словам, в настоящее время в регионе обманутыми дольщиками считаются порядка 3 тыс. человек. При этом наибольшее количество проблемных домов насчитывается в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге, также недостроенное жилье есть в Шахтах и Новошахтинске. Ранее Голубев сообщал, что с 2016 года власти региона помогли восстановить права более чем 5 тыс. участников долевого строительства.