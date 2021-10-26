Годовой план по расселению аварийного жилья выполнили в 36 регионах России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Около 93,7 тыс. человек переехали из 1,6 млн кв. м. аварийного жилья с января по сентябрь. При этом 36 регионов России уже выполнили план 2021 года, сообщила ТАСС пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"В 2021 году из аварийного жилищного фонда переселено 93,73 тыс. человек, расселен аварийный жилищный фонд площадью 1,63 млн кв. м. На отчетную дату, по данным оперативной отчетности, 36 субъектов РФ выполнили целевой показатель 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В среднем по России план 2021 года по количеству переселенных человек выполнен на 88%, а по расселяемой площади - на 85%.

Всего в 2019-2021 годах переселены 230 тыс. человек из 3,9 млн кв. м. аварийного жилья. Целевые показатели выполнены на 125% по переселяемым россиянам и на 117% по расселяемой площади.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.