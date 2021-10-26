Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство частных домов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сбербанк расширил действие программы льготного ипотечного кредитования с господдержкой на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщает пресс-служба кредитной организации во вторник.

"Сейчас этот сегмент активно развивается, и мы видим рост спроса со стороны населения. Нововведение позволит большему числу россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. <...> Мы не подняли ставку до указанных в постановлении 7%, с учетом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья она составит от 6,55%, а при первоначальном взносе от 20% - 6,35%", - приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка, директора дивизиона "ДомКлик" Николая Васева.

Он отметил, что действие программы рассчитано до 1 июля 2022 года.

В сообщении указано, что с начала года по всем действующим программам господдержки ИЖС Сбербанк выдал около 1,5 тыс. кредитов на 6,6 млрд рублей - 26% в количественном выражении в общем объеме выдачи и 44% - в суммарном.

Ранее кабмин решил распространить действие программы льготного ипотечного кредитования под 7% годовых на строительство частных домов, соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства. Действие программы продлено до 1 июля 2022 года.