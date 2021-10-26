Объем жилищного строительства в КБР вырос на 6% за девять месяцев

НАЛЬЧИК, 26 октября. /ТАСС/. Более 345 тыс. кв. м жилья построили в Кабардино-Балкарии (КБР) с начала года, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более шести процентов. Об этом сообщили во вторник в управлении федеральной службы госстатистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

"С начала года предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построено 3 810 новых квартир общей площадью 343,5 тыс. кв. метров, что на 20,2 тыс. кв. метров, или на 6,3%, больше, чем в январе - сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

В сельской местности построили 1 090 квартир общей площадью 120 тыс. кв. м, что составило 34,9% от общего объема построенного жилья в республике. Организации - застройщики возводят многоквартирное жилье, за январь - сентябрь текущего года они построили 1 722 квартиры. Объем введенного ими жилья составил 103,6 тыс. кв. м, это треть от общего объема введенного жилья.

Отмечается, что жители за свой счет и за счет кредитных средств построили 2 088 домов общей площадью почти 240 тыс. кв. м, это на 17,3% меньше, чем годом ранее. В общем объеме введенного жилья в январе - сентябре 2021 года на индивидуальных застройщиков приходится 69,8%.