Девелопер "ПИК" планирует выйти на рынок загородного жилья в 2022 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Крупнейший в России девелопер "ПИК" займется строительством загородной недвижимости, первый такой проект компания планирует вывести на рынок в 2022 году. Об этом во вторник сообщил вице-президент компании Юрий Ильин.

"Первый проект по нашему направлению Villages [загородная недвижимость] выйдет в продажу в 2022 году", - сказал Ильин.

Он добавил, что "ПИК" также планирует вывести на загородный рынок двухэтажные модульные дома, которые можно собрать за один день. При модульном строительстве здание возводится на площадке по принципу конструктора из заранее изготовленных на заводе модулей, что существенно ускоряет цикл строительства.

"Модуль для строительства индивидуальных домов, в отличие от текущих продуктов, которые представлены на рынке, - это двухэтажный продукт. Сейчас все такие дома одноэтажные, но мы будем предлагать двухэтажный дом, который можно собрать на участке где-то за один день", - добавил Ильин.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит почти 6 млн кв. м недвижимости.