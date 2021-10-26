Более 300 семей переедут из аварийного жилфонда Ямала в теплые регионы до конца 2022 года

ТАСС, 26 октября. Более 300 ямальских семей смогут воспользоваться новой мерой поддержки и переехать из аварийного жилья округа в регионы с более мягким климатом до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) во вторник.

"На Ямале продолжается выдача сертификатов по новой программе для жителей аварийных домов. В 2021 году мерой поддержки смогут воспользоваться 250 семей. Самые популярные регионы для переезда - Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Самарская область, Республика Башкортостан. <…> По результатам полученных заявлений участниками программы в 2022 году станут еще около 70 ямальских семей", - говорится в сообщении.

Данная программа началась в 2021 году, в рамках первой заявочной кампании жилищные условия улучшили 157 семей. После такого интереса ямальцев губернатор округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить заявочную кампанию до 1 октября 2021 года. По данным пресс-службы, в ближайшие дни сертификаты получат жители Салехарда, Муравленко, Ноябрьска, Пуровского, Ямальского, Шурышкарского и Надымского районов.

Заявочная кампания на 2023 год пройдет с 1 января по 30 июня 2022 года. Воспользоваться программой могут собственники жилья или наниматели по договору социального найма. Ключевое условие - сдать имеющуюся квартиру органам местного самоуправления. Среди требований - отсутствие иных жилых помещений на территории РФ, отсутствие сделок по отчуждению жилья за последние пять лет. Граждане не должны были получать прежде финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Также в программе могут принять участие жители населенных пунктов, находящихся в процессе территориального преобразования.