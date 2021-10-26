Капремонт районного Дома культуры планируют провести в Северной Осетии впервые за 34 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал инициативу о проведении полноценного капитального ремонта Дворца культуры в Моздокском районе. Ремонт в здании не проводился почти 34 года, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона по итогам поездки руководителя республики в Моздокский район.

Одним из пунктов поездки стал районный Дворец культуры. Директор учреждения Алан Гобеев отметил, что здание введено в эксплуатацию в 1987 году - за все время работы дворца здесь не было произведено ни одного капитального ремонта. Глава республики поддержал инициативу о проведении полноценного капитального ремонта Дворца культуры, поручив районной администрации подготовить проектно-сметную документацию.

"Будет проект - будем думать о капремонте. Необходимо понимать объем финансирования и сроки работ. Объект хороший, надо сохранить и создать достойные условия для творческого развития", - цитирует пресс-служба Меняйло.

Как отмечается, на сегодняшний день пристального внимания требуют системы отопления, водоснабжения и водоотведения - вода из дождевых стоков попадает под строение и скапливается в подвале. Кроме того, стены здания имеют трещины.

Глава региона также посетил Центральную районную больницу, где ознакомился с деятельностью медицинского учреждения. В больнице развернуто отделение на 60 коек для пациентов с коронавирусом, которое, в случае необходимости, будет задействовано под прием больных.