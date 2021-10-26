Дальневосточная ипотека стала доступна для жителей 34 моногородов ДФО

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Программа льготной "Дальневосточной ипотеки" стала доступна в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа (ДФО), где проживают свыше 630 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 октября на заседании кабинета министров сообщил о расширении программы льготной ипотеки, которая коснется теперь и частных домов, а также о корректировке условий программы "Дальневосточная ипотека". Ранее приобрести вторичное жилье под 2% годовых можно было только в сельской местности, а также на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа.

"Распространение дальневосточной ипотеки на вторичный рынок в моногородах - прямой ответ на запрос граждан. На территории ДФО расположены 34 моногорода с населением более 630 тысяч человек. Как правило, это населенные пункты, построенные при градообразующем предприятии: Новошахтинск в Приморье, Краснокаменск в Забайкалье, Чегдомын в Хабаровском крае. Молодых семей в таких моногородах насчитывается порядка 26 тысяч, многие из них заинтересованы в использовании дальневосточной ипотеки для улучшения жилищных условий", - приводятся в сообщении слова главы министерства Алексея Чекункова.

Поясняется, что, по оценкам экспертов, на вторичном рынке жилья в моногородах ДФО в продаже находятся 2,6 тыс. квартир, что достаточно для первичного удовлетворения сформировавшегося спроса.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), на сегодняшний день в ДФО количество поданных заявок на получение дальневосточной ипотеки превысило 105 тыс., выдано порядка 27 тыс. кредитов на общую сумму свыше 104 млрд рублей. Тройку лидеров по количеству выданных кредитов составляют Приморский край - более 7 тыс. кредитов на сумму свыше 32 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) - более 5 тыс. кредитов на сумму порядка 23 млрд рублей и Хабаровский край - более 3 тыс. кредитов на сумму 15,1 млрд рублей.

Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.